Руководитель самарского рыбодобывающего предприятия брал подкуп с рыбаков

Самарский районный суд Самары вынес приговор 62-летнему местному жителю, которого обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В 2023 и 2024 гг. руководитель рыбодобывающего предприятия получил от четырех рыбаков 275 тыс. руб. за трудоустройство и оформление на них в Росрыболовстве разрешений на добычу водных биоресурсов. При этом после он не контролировал промысловую деятельность и объем добычи рыбаков.

Суд назначил мужчине штраф 1,5 млн руб. и на три года запретил заниматься рыболовством. Незаконно полученные деньги конфисковали в бюджет государства.