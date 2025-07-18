Руководитель самарского рыбодобывающего предприятия брал подкуп с рыбаков

Самарский районный суд Самары вынес приговор 62-летнему местному жителю, которого обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В 2023 и 2024 гг. руководитель рыбодобывающего предприятия получил от четырех рыбаков 275 тыс. руб. за трудоустройство и оформление на них в Росрыболовстве разрешений на добычу водных биоресурсов. При этом после он не контролировал промысловую деятельность и объем добычи рыбаков.
Суд назначил мужчине штраф 1,5 млн руб. и на три года запретил заниматься рыболовством. Незаконно полученные деньги конфисковали в бюджет государства.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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