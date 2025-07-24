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Экс-сотрудника ФСБ отправили в колонию на шесть лет за аферу с криптовалютой Суд выносит приговор экс-силовику за хищение криптовалюты у хакера Осужденные за вскрытую ФСБ аферу с жильем пытаются обжаловать приговор Самарец получил срок за фиктивную регистрацию 95 мигрантов Суд вынес новый приговор "черному риелтору" из Самарской области Лилии Малебской

Суды Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ отправили в колонию на шесть лет за аферу с криптовалютой

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 июля, Центральный окружной военный суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСБ по Самарской области Дмитрию Демину. Его обвиняли в афере с криптовалютой.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Напомним, некоторое время назад у сотрудников ФСБ появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу-"майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. По заявлению началась проверка. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество Арсланова приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Позже до суда дошло и дело Демина. По имевшейся версии, он мог забрать больше биткоинов, но потом вернул их назад. Демину вменили мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В итоге вторую статью из обвинения исключили как излишне вмененную. А по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) его приговорили к лишению свободы на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу в 800 тысяч рублей плюс лишению права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой в органах власти, еще на три года. Также его лишили воинского звания.

Адвокат Демина Дмитрий Тараборин, по данным Волга Ньюс, представлявший его интересы с весны 2022 г., отказался комментировать позицию подзащитного.

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