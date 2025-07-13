Самарский студент-банкир прописал иностранцев за 42 тысячи и заплатит за это штраф в 250 тыс. рублей

Ранее не судимый житель Самары, студент, имеющий постоянную работу в банковском учреждении, в течение прошлого года прописал по месту своей регистрации 21 иностранца. В квартире он проживает с бабушкой и мигрантам жилье для проживания предоставлять не собирался.

При подаче документов через электронный сервис на регистрацию молодой человек неоднократно предупреждался об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался.

После проверки полиции собственник жилища признался, что за вознаграждение в размере около 42 тыс. руб. фиктивно прописал у себя 21 иностранного гражданина. Тем самым, как установили полицейские, он лишил возможности ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ.

В отношении студента возбуждены дела и соединено в одно производство и расследовано 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ", и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.