Жителя Сызрани осудили за ложные обещания инвалидности

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в шести мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С сентября 2019 г. по август 2021 г. мужчина сказал шести потерпевшим, что может помочь им оформить инвалидность, и просил за это от 80 тыс. до 225 тыс. рублей. При этом реальной возможности выполнить обещанное у сызранца не было, и деньги он просто забрал себе.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...