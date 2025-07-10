Жителя Сызрани осудили за ложные обещания инвалидности

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в шести мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С сентября 2019 г. по август 2021 г. мужчина сказал шести потерпевшим, что может помочь им оформить инвалидность, и просил за это от 80 тыс. до 225 тыс. рублей. При этом реальной возможности выполнить обещанное у сызранца не было, и деньги он просто забрал себе.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении.