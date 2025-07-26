В Самаре госпитализированы мотоциклист и его пассажирка, которых сбил Datsun

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В субботу, 26 июля, около 12:55 на пр. Масленникова 50-летний мужчина на Datsun при повороте налево не занял крайнюю полосу и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.

Фото: ГУ МВД по Самарской области