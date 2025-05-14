Учредитель похоронного дома, оправданный Верховным судом, пытается взыскать моральный ущерб с силовиков

Суд Октябрьского района Самары должен рассмотреть иск Максима Катунина — учредителя похоронного дома, которого обвиняли во взятках в ритуальной сфере.

На сайте суда указано, что в иске речь идет о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим содержанием в СИЗО. Ответчиком значится управление минфина региона, а третьими лицами — правоохранительные структуры.

Напомним, уголовное дело изначально возбуждали в отношении представителя похоронной организации и врача-патологоанатома. По версии следствия, фигуранты дела договорились о "продаже" информации об умерших. Упомянутым медиком являлся патологоанатом самарской горбольницы № 4 Николай Черяпин. Он был участником конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинантом в категории "врач-эксперт". А вознаграждение мог получать от представителя производственного кооператива "Память" Шаронова.

Позже в этом уголовном деле появился новый эпизод. Следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 г. по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице. Бизнесмена по фамилии Катунин задержали. Как считали силовики, бизнесмены платили Черяпину деньги за предоставление информации об умерших и персональных данных их родственников. Платили также за каждый заключенный с родственниками договор на оказание услуг по омовению, одеванию, бальзамированию, а еще за организацию приема и хранения в холодильной камере паталогоанатомического отделения трупов за пределами медучреждения. Суммы взяток исчислялись сотнями тысяч рублей.

За дачу взяток суд Ленинского района Самары приговорил Катунина к восьми годам колонии строгого режима по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Наказание обжаловали в облсуде, но оно осталось прежним. Позже представитель Катунина, адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Антон Атяскин обратился в Верховный Суд. И 13 февраля 2025 г. ВС РФ вынес оправдательный приговор.

Кстати, обвинительный приговор ранее выслушал получатель взяток Черяпин. Согласно информации сайта суда Ленинского района Самары, его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы со штрафом 7 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.

Катунин же, после оправдания в Верховном суде, станет истцом в процессе у судьи Татьяны Орловой. Судебное заседание назначили на 11 июня.