Верховный Суд оправдал главу похоронного дома из Самары по делу о взятках

На этой неделе Верховный Суд РФ вынес оправдательный приговор по громкому делу о взятках в ритуальной сфере в Самарской области. Обвиняемым был учредитель похоронного дома из Самары Максим Катунин.

Напомним, уголовное дело изначально возбуждали в отношении представителя похоронной организации и врача-патологоанатома. По версии следствия, фигуранты дела договорились о "продаже" информации об умерших. Упомянутым медиком являлся патологоанатом самарской горбольницы № 4 Николай Черяпин. Он был участником конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинантом в категории "врач-эксперт". А вознаграждения мог получать от представителя производственного кооператива "Память" Шаронова.

Позже в этом уголовном деле появился новый эпизод. Следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 г. по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице. Бизнесмена по фамилии Катунин задержали. Как считали силовики, бизнесмены платили Черяпину деньги за предоставление информации об умерших и персональных данных их родственников. Платили также за каждый заключенный с родственниками договор на оказание услуг по омовению, одеванию, бальзамированию, а еще за организацию приема и хранения в холодильной камере паталогоанатомического отделения трупов за пределами медучреждения. Суммы взяток исчислялись сотнями тысяч рублей.

Катунина за дачу взяток суд Ленинского района Самары приговорил к восьми годам колонии строгого режима по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Наказание обжаловали в облсуд, но оно осталось прежним. Позже представитель Катунина, адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Антон Атяскин обратился в Верховный Суд. И 13 февраля 2025 г. ВС РФ вынес оправдательный приговор.

Кстати, получатель взяток Черяпин ранее выслушал обвинительный приговор. Согласно информации сайта суда Ленинского района Самары, его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы со штрафом 7 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.