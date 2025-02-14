16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Верховный Суд оправдал главу похоронного дома из Самары по делу о взятках В суд ушло дело экс-главы сельского поселения Борского района, обвиняемого в мошенничестве на 1,9 млн рублей Приговор о вскрытой ФСБ афере с квартирами планируется вынести 18 февраля Подозреваемый во взятке экс-судье Александру Ефанову жалуется суду на следствие Экс-глава "Фиа-Банка" пытается доказать, что в отношении него нельзя вести следствие

Суды Происшествия

Верховный Суд оправдал главу похоронного дома из Самары по делу о взятках

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 144
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе Верховный Суд РФ вынес оправдательный приговор по громкому делу о взятках в ритуальной сфере в Самарской области. Обвиняемым был учредитель похоронного дома из Самары Максим Катунин.

Напомним, уголовное дело изначально возбуждали в отношении представителя похоронной организации и врача-патологоанатома. По версии следствия, фигуранты дела договорились о "продаже" информации об умерших. Упомянутым медиком являлся патологоанатом самарской горбольницы № 4 Николай Черяпин. Он был участником конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинантом в категории "врач-эксперт". А вознаграждения мог получать от представителя производственного кооператива "Память" Шаронова.

Позже в этом уголовном деле появился новый эпизод. Следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 г. по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице. Бизнесмена по фамилии Катунин задержали. Как считали силовики, бизнесмены платили Черяпину деньги за предоставление информации об умерших и персональных данных их родственников. Платили также за каждый заключенный с родственниками договор на оказание услуг по омовению, одеванию, бальзамированию, а еще за организацию приема и хранения в холодильной камере паталогоанатомического отделения трупов за пределами медучреждения. Суммы взяток исчислялись сотнями тысяч рублей.

Катунина за дачу взяток суд Ленинского района Самары приговорил к восьми годам колонии строгого режима по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Наказание обжаловали в облсуд, но оно осталось прежним. Позже представитель Катунина, адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Антон Атяскин обратился в Верховный Суд. И 13 февраля 2025 г. ВС РФ вынес оправдательный приговор.

Кстати, получатель взяток Черяпин ранее выслушал обвинительный приговор. Согласно информации сайта суда Ленинского района Самары, его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы со штрафом 7 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2