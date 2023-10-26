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Суды Происшествия

Самарский облсуд вынес новый приговор ритуальщику, обвиняемому во взятках врачу

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 октября, Самарский облсуд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный учредителю похоронного дома Максиму Катунину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2018 г. по март 2020 г. ритуальщик передавал врачу-патологоанатому городской больницы №4 взятки за получение контактов родственников умерших.

"Предприниматель перечислял врачу на банковскую карту агентское вознаграждение за каждый заключенный договор и отдельный вид работ", - поясняли в прокуратуре Самарской области.

24 июля 2023 г. Ленинский районный суд признал Катунина виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 5 млн рублей.

Апелляционные жалобы на приговор подали Катунин и адвокат.

Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда и вынесла Максиму Катунину новый апелляционный приговор, в котором обвинение и назначенное наказание оставили прежними. В апелляционном приговоре скорректирована установочная часть. Теперь у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

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