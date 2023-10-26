Самарский облсуд вынес новый приговор ритуальщику, обвиняемому во взятках врачу

В среду, 25 октября, Самарский облсуд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный учредителю похоронного дома Максиму Катунину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, по версии следствия, с апреля 2018 г. по март 2020 г. ритуальщик передавал врачу-патологоанатому городской больницы №4 взятки за получение контактов родственников умерших.
"Предприниматель перечислял врачу на банковскую карту агентское вознаграждение за каждый заключенный договор и отдельный вид работ", - поясняли в прокуратуре Самарской области.
24 июля 2023 г. Ленинский районный суд признал Катунина виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 5 млн рублей.
Апелляционные жалобы на приговор подали Катунин и адвокат.
Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда и вынесла Максиму Катунину новый апелляционный приговор, в котором обвинение и назначенное наказание оставили прежними. В апелляционном приговоре скорректирована установочная часть. Теперь у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...