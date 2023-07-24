Главу похоронного дома приговорили к колонии за взятки врачу

Суд Ленинского района Самары в понедельник, 24 июля, вынес приговор учредителю похоронного дома Максиму Катунину. Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде, его приговорили к 8 годам колонии и штрафу в трехкратном размере взятки (5 млн).
Напомним, уголовное дело изначально возбуждали в отношении представителя похоронной организации и врача-патологоанатома. По версии следствия, фигуранты дела договорились о "продаже" информации об умерших.
Упомянутым медиком является патологоанатом самарской горбольницы № 4 Николай Черяпин. Он был участником конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинантом в категории "врач-эксперт". А вознаграждения он мог получать от представителя производственного кооператива "Память" Шаронова.
Позже в этом уголовном деле появился новый эпизод. Следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 г. по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице. Бизнесмена по фамилии Катунин задержали. Известно, что против него дали показания несколько свидетелей. Например, Милов, Панфилов и Турченко. Отбывать наказание Катунин должен в колонии строгого режима.
Последние комментарии
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