16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу похоронного дома приговорили к колонии за взятки врачу "Промышляли вымогательствами": в Самаре начался суд над группировкой "лидера молодежи" "Было чувство обреченности": заключенный подал иск к ФСИН из-за "чаши Генуя" В Сызрани цыганка-наркоторговка сбежала из-под домашнего ареста и скрывалась три года В Самаре начинается суд о крупном мошенничестве с вывозом мусора

Суды Происшествия

Главу похоронного дома приговорили к колонии за взятки врачу

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Ленинского района Самары в понедельник, 24 июля, вынес приговор учредителю похоронного дома Максиму Катунину. Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде, его приговорили к 8 годам колонии и штрафу в трехкратном размере взятки (5 млн).

Фото: mvdmedia.ru

Напомним, уголовное дело изначально возбуждали в отношении представителя похоронной организации и врача-патологоанатома. По версии следствия, фигуранты дела договорились о "продаже" информации об умерших.

Упомянутым медиком является патологоанатом самарской горбольницы № 4 Николай Черяпин. Он был участником конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинантом в категории "врач-эксперт". А вознаграждения он мог получать от представителя производственного кооператива "Память" Шаронова.

Позже в этом уголовном деле появился новый эпизод. Следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 г. по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице. Бизнесмена по фамилии Катунин задержали. Известно, что против него дали показания несколько свидетелей. Например, Милов, Панфилов и Турченко. Отбывать наказание Катунин должен в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6