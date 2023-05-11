"Пришел и визитку дал": свидетельница рассказала, как в самарской больнице стали "продавать" данные о смертях

Ирина Зверева - седовласая пожилая женщина с короткой стрижкой. Она работала санитаркой в четвертой горбольнице в Самаре. Мыла полы, столы, окна. Иногда видела в коридоре родственников умерших или других визитеров, которые обычно заходили в кабинет Николая Черяпина - врача-патологоанатома.

Черяпин, по мнению Ирины, был вежлив и, в отличие от кое-кого из коллег, всегда благодарил за вымытый пол. Но вдруг небольшой коллектив поразила новость: "Черяпина задержали за взятки". Ирина Зверева говорит - у самой интернета нет, но с телефона коллеги она читала про обвинение Черяпина. Жалели, что такая ситуация вышла. В четверг, 11 мая, Ирина Зверева дала показания по делу Черяпина в суде.

"Черяпин ходил на вскрытие, в морг. Я у него убиралась в кабинете. Он был врачом-патологоанатомом. Работал до меня несколько лет. У нас еще два врача было: профессор Летиченко и врач КДЛ Блиничев. У них тоже там были свои столы, микроскопы. Они сидели, делали анализы. Они такие же врачи. Просто Николая Николевича я чаще видела. Если кто-то умирал, к Черяпину приходили родственники, заходили к нему в кабинет, и какие-то вопросы они там решали. Справки он выписывал, если человек умер. А на вскрытие ходил вместе с санитаром. В основном по два-три часа пропадал на вскрытии. Особенно во время пандемии очень много было работы. Одно время приходила из клинической больницы Ольга Иванова, тоже помогала", - вспоминает Зверева в заседании.

Однажды Ирина Зверева увидела интересного визитера.

"Мы шли с коллегой, Мариной Александровной Павловой. Незнакомец подошел к нам и сказал: "Девчонки, вдруг нужно будет". И свою визитку дал. Мы посмотрели - там написано "Максим Шаронов". И у меня эта визитка дома лежала. У меня мама старенькая - ей 90 лет, мало ли чего. Я не могу сказать как часто видела Шаронова у Черяпина. Но не единожды", - рассказала санитарка.

Напомним, Николай Черяпин стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Также сообщалось, что под уголовное дело подпал и предполагаемый взяткодатель - представитель производственного кооператива "Память" по фамилии Шаронов.

По версии следствия, Черяпин был в сговоре с ритуальщиками и передавал информацию о смертях в больнице. За отдельные деньги представителям похоронной сферы отдавали свидетельства о смерти и тела. По имеющимся данным, деньги медику перечисляли на банковскую карту.

Николай Черяпин - патологоанатом, который проработал в практической патологической анатомии более 10 лет. Он - участник конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинант в категории "врач-эксперт". Недавно в деле Черяпина начал разбираться судья Ленинского района Самары Иван Бедняков. Сейчас суд допрашивает коллег Черяпина.

Сам номинант на звание "лучшего врача губернии" перед СМИ не выступает. Но участники процесса, выступающие в защиту Черяпина, говорят, что обвинение он может признать только частично, ведь принимал деньги не как должностное лицо. Отношения врачей и ритуальщиков якобы не урегулированы законом. Ну помогал как-то иногда другу-ритуальщику, всего-то и делов. Интересно, что в кулуарах суда также поговаривают, будто дело Черяпина может быть не единственным такого рода, а где-то в иных медучреждениях могут быть аналогичные истории "дружбы" врачей и ритуальщиков. Правда, о них пока официально не сообщалось.