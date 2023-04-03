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Суды Происшествия

В Самаре начали судить номинанта на конкурс "Лучший врач Самарской губернии"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служители Фемиды начали разбираться в уголовном деле бывшего патологоанатома самарской горбольницы № 4 Николая Черяпина. Информацию об этом разместили на сайте суда Ленинского района города.

Напомним, Николай Черяпин стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Также сообщалось, что под уголовное дело попал и предполагаемый взяткодатель — представитель производственного кооператива "Память" по фамилии Шаронов.

По версии следствия, Черяпин был в сговоре с ритуальщиками и сообщал информацию о смертях в больнице. За отдельные деньги представителям похоронной сферы отдавали свидетельства о смерти и тела. По имеющимся данным, деньги медику перечисляли на банковскую карту. И медика, и ритуальщика арестовали на время следствия.

Николай Черяпин — патологоанатом, который проработал в практической патологической анатомии более 10 лет. Он — участник конкурса "Лучший врач Самарской губернии" и номинант в категории "врач-эксперт".

Согласно сайту суда Ленинского района, в материалах дела недавно начал разбираться судья Иван Бедняков. Следующее заседание назначили на 4 апреля.

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