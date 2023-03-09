В Самаре будут судить врача-патологоанатома, продававшего данные умерших ритуальщикам

В Самаре отправили в суд уголовное дело врача-патологоанатома, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2018 по 2021 г. сотрудник больницы регулярно получал деньги за предоставление информации об умерших в больнице, их персональных данных и данных родственников; за каждый заключенный договор ритуальных услуг и прочее. Предполагается, что всего медик получил более 3 млн рублей.
Напомним, ранее в суд уже ушло дело предпринимателя-ритуальщика, который платил патологоанатому.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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