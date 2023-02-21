Предпринимателя-ритуальщика обвиняют в подкупе патологоанатома в Самарской области

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2018 по 2020 г. мужчина регулярно передавал патологоанатому городской больницы деньги за информацию об умерших в больнице, их персональные данные и данные их родственников; за каждый договор на ритуальные услуги; за хранение тел в холодильной камере патологоанатомического отделения за пределами медучреждения. Всего врач получил более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело предпринимателя с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

По уголовному делу врача-патологоанатома еще ведется следствие.