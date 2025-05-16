Тольяттинец, умыкнувший продукты из "Пятерочки", сначала кусался и раздавал пощечины преследователям, а потом спрятался под автомобиль

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 37-летнего жителя. Его обвиняли по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что вечером 20 января 2025 г. мужчина зашел в "Пятерочку" на ул. Автостроителей, 80, сложил в корзину продукты на 5,6 тыс. рублей, а затем проследовал через кассу. На выходе его заметили сотрудники магазина, но тот убежал.

Вскоре его обнаружили у соседнего дома. Тогда продуктовый вор начал оказывать сопротивление: укусил сотрудника "Пятерочки" за руку и в область обоих предплечий, а затем нанес ему пощечину.

"Продолжая оказывать активное сопротивление, осознавая, что о преступлении уже сообщено в полицию, подсудимый вырвался из своей куртки и спрятался под стоящий рядом с местом задержания автомобиль, бросив похищенное в снег. Прибывшие сотрудники полиции извлекли преступника из-под транспортного средства и изъяли похищенные им продукты питания", — отмечается в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и с учетом ранее имеющихся у него судимостей за совершение аналогичных преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. Вину в содеянном осужденный признал частично. Приговор в законную силу не вступил.