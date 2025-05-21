Самарский суд оштрафовал нижегородца на 20 тыс. рублей за "липовые" права

В Самарской области суд вынес обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в использовании поддельных документов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре прошлого года во время несения службы на 50-м километре автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" инспекторы ДПС Волжского района остановили для проверки документов Hyundai Elantra. Находящийся за рулем 29-летний мужчина предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Выяснилось, что документ выполнен комбинированным способом: серия и номер, текст в графах нанесены с использованием струйного принтера, а элемент "RUS" выполнен трафаретным способом, т. е. имеет признаки подделки.

Со слов ранее не судимого жителя Нижегородской области, он приобрел поддельное водительское удостоверение через мессенджер.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Волжский районный суд вынес обвинительный приговор — наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.