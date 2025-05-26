Самарец обманом получил выплату на открытие автосервиса

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве с выплатами на развитие бизнеса. Об этом сообщает региональная прокуратура.