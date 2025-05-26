Самарец обманом получил выплату на открытие автосервиса

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве с выплатами на развитие бизнеса. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В сентябре 2022 г. мужчина получил 350 тыс. руб., предназначавшиеся для открытия автосервиса. Однако он представил в Комплексный центр социального обслуживания населения Самарской области недостоверные сведения о своем материальном и семейном положении, а также поддельные чеки и накладные на покупку оборудования.
Суд назначил самарцу штраф 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...