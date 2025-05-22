Три банки с марихуаной стоили жителю Самарской области пяти лет колонии

Ставропольский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 45-летнего местного жителя, которого обвиняли в хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2024 г. у мужчины, уже имевшего судимости по аналогичной статье, нашли дома три банки с 550 г марихуаны. Мужчина пояснил, что насушил запрещенное растение для себя.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
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