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ВТБ зафиксировал рост мошенничества, нацеленного на молодежь

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ВТБ, с начала 2025 года мошенники увеличили свою активность на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Ко дню защиты детей ВТБ определил наиболее распространенные мошеннические уловки для обмана несовершеннолетних:

  • Поддельные онлайн-вакансии. Злоумышленники предлагают молодым людям лёгкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Кроме того, жертв вовлекают в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование его банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.
  • Запугивание через телефонные звонки. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, утверждают, что родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Цель — вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.
  • Фейковые новости и слухи в социальных сетях. Мошенники намеренно распространяют ложную информацию в молодёжных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.
  • Обман через онлайн-игры и приложения. Злоумышленники создают фальшивые акции, выигрыши или предлагают приобрести игровую валюту. Для получения "приза" или бонусов подростков просят ввести данные банковской карты или перевести деньги. В результате дети теряют собственные средства или доступ к аккаунтам.
  • Удаленное управление устройствами. Под предлогом "повышения защиты" или помощи мошенники убеждают ребенка установить программы для удаленного доступа. Это позволяет злоумышленникам получить контроль над смартфоном и банковскими приложениями родителей, что приводит к хищению средств с их счетов.

"С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период. Основная рекомендация родителям — объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в месенджерах и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

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