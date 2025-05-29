ВТБ зафиксировал рост мошенничества, нацеленного на молодежь

По данным ВТБ, с начала 2025 года мошенники увеличили свою активность на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ