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Суды Происшествия

Самарец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд вынес приговор злостному нарушителю ПДД - мужчина вновь сел за руль нетрезвым.

В ноябре прошлого года в одном из сел Волжского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Lada-21114 под управлением местного жителя.

При проверке документов водитель нервничал и от него исходил резкий запах алкоголя. Сельчанин был отстранен от управления транспортным средством. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, превышающее допустимую норму.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что перед поездкой в магазин употребил около трех литров алкоголя.

Ранее Волжским районным судом мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления ТС на 1,5 года по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело расследовано и с обвинительным актом передано в суд.

Волжский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок сто часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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