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Суды Происшествия

Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 апреля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина. Он признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Напомним,дело было возбуждено после гибели женщины, на которую напали собаки в Южном городе.

19 мая 2021 г. не менее чем 18 псов набросились на пенсионерку Зинаиду Смехнову, которая вышла на утреннюю прогулку. Женщина скончалась в больнице. Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность".

19 марта 2024 г. Волга Ньюс сообщил, что за смерть женщины так никого и не наказали. После этой публикации глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Макридин вины не признал, но предстал перед судом.

"В суде установлено, что глава муниципального образования, достоверно зная, что в администрацию неоднократно поступали обращения граждан о нападении бездомных собак, не организовал отлов безнадзорных животных на территории района", - отмечают в прокуратуре.

Суд с учетом позиции прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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