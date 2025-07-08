Экс-директор техникума из Тольятти отправится в колонию за вывод денег учреждения

В Тольятти суд вынеси приговор бывшему директору техникума, которого обвиняли в легализации денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С ноября 2019 г. по январь 2022 г. мужчина перечислял бюджетные деньги образовательного учреждения на счет сторонней организации, учредителем которой сам являлся. Основанием для перечислений были фиктивные договоры по профподготовке студентов и проведению культурно-массовых мероприятий. Потом деньги обналичивали и передавали обвиняемому. Общая сумма ущерба составила 800 тыс. рублей.

Суд назначил экс-директору три года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей. Также его на два года и четыре месяца лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.