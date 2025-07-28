Самарца осудили за фиктивную регистрацию 47 мигрантов

В Самаре суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который фиктивно регистрировал мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С января по октябрь 2024 г. мужчина неоднократно ставил на учет в своей квартире мигрантов — всего 47 человек. За это он получал по 300 рублей. Естественно, реально предоставлять им жилье самарец не собирался.

Суд назначил мужчине полтора года принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.