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Суды Происшествия

Самарца осудили за фиктивную регистрацию 47 мигрантов

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который фиктивно регистрировал мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С января по октябрь 2024 г. мужчина неоднократно ставил на учет в своей квартире мигрантов — всего 47 человек. За это он получал по 300 рублей. Естественно, реально предоставлять им жилье самарец не собирался.

Суд назначил мужчине полтора года принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

Гид потребителя

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