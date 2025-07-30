Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира в Монреале

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале, сообщает championat.com.

В матче второго круга (стартовом для себя) Шнайдер (14) со счетом 2:6, 6:7 (5:7) проиграла 39-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой.

Встреча Шнайдер с Боузковой продлилась 2 часа и 3 минуты. В ее рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мари три эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Как отмечает издание, только во второй партии данного матча к Шнайдер трижды выходил физиотерапевт.