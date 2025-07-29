Тольяттинец заплатит 1 млн руб. за фиктивную инвалидность

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мужчина предоставил в Бюро медико-социальной экспертизы ложные сведения, на основании которых получил III группу инвалидности. Позже ему назначили в связи с этим пенсию. В результате с августа 2015 г. по май 2025 г. он получил более 1,1 млн рублей.
Во время следствия тольяттинец возместил ущерб. Суд назначил ему штраф 1 млн рублей.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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