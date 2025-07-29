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Суды Происшествия

Тольяттинец заплатит 1 млн руб. за фиктивную инвалидность

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина предоставил в Бюро медико-социальной экспертизы ложные сведения, на основании которых получил III группу инвалидности. Позже ему назначили в связи с этим пенсию. В результате с августа 2015 г. по май 2025 г. он получил более 1,1 млн рублей.

Во время следствия тольяттинец возместил ущерб. Суд назначил ему штраф 1 млн рублей.

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