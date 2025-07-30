Самарская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста закупок у малого и среднего бизнеса

По итогам I полугодия 2025 года в Самарской области объем закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса составил 71,8 млрд рублей. По темпам роста закупок у МСП Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров.

"По итогам первого полугодия объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса нашего региона значительно вырос — на 24 млрд рублей или на 51%. Поставщиками госкомпаний стали 3 тысячи субъектов МСП. Для малого и среднего бизнеса участие в госзакупках — это стабильный канал сбыта, надежное партнерство, возможности для роста и развития", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Напомним, для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проводятся ярмарки промышленной кооперации, где крупные предприятия региона могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам — субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества. Предпринимателям также доступна комплексная услуга по развитию бизнеса через электронные торги и закупки.

С анонсами мероприятий и перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

В целом по России закупки госкомпаний у МСП превысили 3,8 трлн рублей в первом полугодии 2025 года, а количество договоров превысило 428 тысяч. Поставщиками стали почти 150 тысяч МСП.

"Эти результаты — показатель активной вовлеченности субъектов МСП в систему государственных закупок и отражение целенаправленной работы по развитию предпринимательства в регионах", — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На первое место по объемам закупок у МСП-поставщиков вышла продукция обрабатывающих производств. В число отраслей-лидеров также вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности, а также ИТ.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.