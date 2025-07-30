Самарская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста закупок у малого и среднего бизнеса

По итогам I полугодия 2025 года в Самарской области объем закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса составил 71,8 млрд рублей. По темпам роста закупок у МСП Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров.
"По итогам первого полугодия объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса нашего региона значительно вырос — на 24 млрд рублей или на 51%. Поставщиками госкомпаний стали 3 тысячи субъектов МСП. Для малого и среднего бизнеса участие в госзакупках — это стабильный канал сбыта, надежное партнерство, возможности для роста и развития", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Напомним, для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.
На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проводятся ярмарки промышленной кооперации, где крупные предприятия региона могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам — субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества. Предпринимателям также доступна комплексная услуга по развитию бизнеса через электронные торги и закупки.
С анонсами мероприятий и перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
В целом по России закупки госкомпаний у МСП превысили 3,8 трлн рублей в первом полугодии 2025 года, а количество договоров превысило 428 тысяч. Поставщиками стали почти 150 тысяч МСП.
"Эти результаты — показатель активной вовлеченности субъектов МСП в систему государственных закупок и отражение целенаправленной работы по развитию предпринимательства в регионах", — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
На первое место по объемам закупок у МСП-поставщиков вышла продукция обрабатывающих производств. В число отраслей-лидеров также вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности, а также ИТ.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?