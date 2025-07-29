Мигрант, убивший самарского пенсионера, получил восемь лет колонии

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор 37-летнему мигранту, убившему пенсионера. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2023 г. Насимжон Зикиров пошел работать к пенсионеру, которому нужно было поставить забор. В один из дней в частном доме на ул. Нижней она ударил работодателя кирпичом, забрал из его дома около 200 тыс. руб. и сразу же уехал из страны.

Полицейские при этом быстро вычислили подозреваемого, так как его отпечатки пальцев были в базе МВД. Зикирова объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. В итоге он отыскался в Казахстане.

Обвиняемого экстрадировали в Россию. Теперь суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строго режима.