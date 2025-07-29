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Суды Происшествия

В Самарской области предпринимателя заподозрили в незаконном изготовлении авиадвигателей

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по делу о незаконной предпринимательской деятельности в отношении местного жителя по фамилии Харитонов. Как следует из опубликованных материалов суда, он трудится директором по коммерческим вопросам в ООО "КПО ЗИМ индустрия".

По информации облсуда, изначально Харитонов был осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Его приговорили к штрафу в доход государства в 150 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Но адвокат мужчины Алексей Митусов это решение обжаловал.

"Он обращает внимание, что, согласно установочной части приговора, Харитонов А.М. признан виновным, в том числе в реализации авиационных двигателей ТВ2-117А, Д-30КП2 в нарушение п. 34 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 и постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287, что осужденному не вменялось. Также суд проигнорировал сведения, содержащиеся в ответе министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области, согласно которым ООО НПП "СВТ" были получены лицензии в 2011 г. на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, срок действия которых пролонгировался и действовал бессрочно. Защитник указывает, что каких-либо производственных мощностей для переработки двигателей ООО НПП "СВТ" не создавало, их переработку не осуществляло, ввиду чего, каких-либо требований законодательства о лицензировании Харитоновым А.М. нарушено не было", - следует из материалов суда.

Адвокат также ссылается на постановление правительства, согласно которому к вооружению не относится продукция, если она изготовлена по единым требованиям для применения в вооружении и продукции гражданского назначения.

"В частности, двигатель НК-12МА устанавливается на самолеты АН-22, которые эксплуатировались как в ВВС, так и в "Аэрофлоте", то есть имеет в том числе гражданское назначение, и лицензия на реализацию указанных двигателей не требуется. В обоснование позиции об отсутствии необходимости в наличии лицензии защитник также указывает, что авиационные двигатели, реализованные по договору, являлись высвобождаемым движимым военным имуществом, то есть были исключены из состава Вооруженных Сил, что не является военной техникой и не требует лицензии на реализацию", - указано в позиции защитника.

В итоге облсуд приговор отменил и вернул его прокурору.

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