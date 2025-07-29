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Суды Происшествия

Самарцу вынесли приговор за смерть людей от "подпольного" спиртного

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел дело Александра Иванова. Его уличили в производстве опасного алкоголя, от которого умерли люди, а также незаконном хранении оружия.

Как рассказал суду сам Иванов, для удешевления стоимости спирта он использовал пшеницу, которую получал в качестве платы за аренду земельного участка (одна тонна в год). Говорил, что производил спиртное для собственного употребления, но излишки продавал.

А дальше произошло следующее. Как сообщил суду один из потерпевших, брат купил у Иванова произведенный им алкоголь. Братья сажали картошку, один из них пил водку. В итоге ему стало плохо, он потерял зрение. Мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался в больнице. Второй жертвой стала женщина. Как рассказала дочь погибшей, женщина незадолго до смерти купила у Иванова водку по цене 100 руб. за 0,5 л. От отравления некачественным алкоголем она умерла дома. Позже специалист сообщил суду, что в экспертных заключениях речь идет об опасном для употребления в качестве напитка метаноле. При расследовании и обыске у Иванова нашли еще и незарегистрированную винтовку. Он заявил, что нашел ее на свалке и хотел сдать в полицию, но не успел. В итоге Иванова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Апелляционная инстанция снизила срок заключения до трех лет и восьми месяцев.

Ранее в Самарской области производили опасный напиток "Мистер Сидр". От его употребления скончалось несколько десятков человек в разных регионах страны. Производитель заявил, будто не знал, что в основе метиловый спирт. 

Гид потребителя

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