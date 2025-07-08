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Суды Происшествия

Производитель "Мистера сидра" "не знал, что в основе напитка метиловый спирт"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Обвиняемые по уголовному делу о производстве напитка "Мистер сидр" заявили в суде Красноглинского района Самары, что не знали о том, что купили для его изготовления метиловый спирт, сообщает tass.ru.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр", 50 скончались.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Первый занимался производством напитка, а второй поставлял для этого спирт. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору. 

Айрапетян пояснил, что в мае 2023 г. знакомые, в числе которых был Дмитрий Егоров, предложили ему купить "обычный пищевой этиловый спирт", и у него "не было оснований" не доверять их словам. "Мне достаточно было, что это этиловый спирт, а какие-то сопроводительные документы не нужны. <…> Экспертизы не проводил из-за отсутствия возможности", — сказал Айрапетян в ответ на вопрос государственного обвинителя о том, проверял ли он качество спирта, который продал Гусейнову.

Получив пробный образец, он передал его покупателю для определения градуса, Гусейнов оценил его в 100 рублей за литр. "Мой интерес заключался в наценке от перепродажи спирта, другой заинтересованности не было", — добавил Айрапетян, пояснив, что продал Гусейнову 4 тонны спирта за 400 тыс. руб., заработав на этом 20 тыс. рублей. Айрапетян сообщил в суде, что не имел отношения к производству напитка и не состоял в сговоре с Гусейновым.

Последний, отвечая на вопросы прокурора, сообщил, что приобретал спирт у разных поставщиков, включая Айрапетяна, и не знал о том, что поставленный им спирт является метиловым. Гусейнов пояснил суду, что проверял жидкость спиртометром и "народными методами" — поджигал и оценивал цвет пламени, который, как сказал обвиняемый, свидетельствует о качестве спирта.

 

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