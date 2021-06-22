Суд аннулировал вывод активов бывшего кинотеатра "Весна"

В рамках дела о банкротстве в собственность Рафаиля Абдрашитова вернулись здание бывшего кинотеатра "Весна" на ул. Гагарина, 86а и земельный участок под ним.

О покупке Абдрашитовым этих объектов стало известно осенью 2007 года. Здание и земля числились на балансе ООО "Содружество-Л", которым в равных долях владели Рафаиль Абдрашитов и Ринат Гакилов. Впоследствии компания реконструировала кинотеатр, увеличив этажность до пяти. Новое здание назвали Клубом многоцелевого и специализированного назначения.

В 2016 г. Абдрашитов заложил активы по кредиту "Газбанка" на 200 млн рублей. Когда наступил срок возвращать деньги, владельцы ООО "Содружество-Л" уступили свои доли первому зампредправления "Газбанка" Владимиру Семину. Затем Абдрашитов продал кинотеатр с землей племяннику Гакилова - Ринату Алееву за 155,2 млн руб. (рыночная стоимость активов составляет около 300 млн рублей). Причем суд не нашел доказательств оплаты со стороны покупателя. С 2015 г. Абдрашитов накопил долгов на 2 млрд руб., а имущество на момент сделки было обременено на 380 млн рублей.

В рамках дела о его банкротстве арбитражный суд признал недействительными сделки по продаже доли в ООО "Содружество-Л" и его активов.