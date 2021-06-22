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Суд аннулировал вывод активов бывшего кинотеатра "Весна"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках дела о банкротстве в собственность Рафаиля Абдрашитова вернулись здание бывшего кинотеатра "Весна" на ул. Гагарина, 86а и земельный участок под ним.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

О покупке Абдрашитовым этих объектов стало известно осенью 2007 года. Здание и земля числились на балансе ООО "Содружество-Л", которым в равных долях владели Рафаиль Абдрашитов и Ринат Гакилов. Впоследствии компания реконструировала кинотеатр, увеличив этажность до пяти. Новое здание назвали Клубом многоцелевого и специализированного назначения.

В 2016 г. Абдрашитов заложил активы по кредиту "Газбанка" на 200 млн рублей. Когда наступил срок возвращать деньги, владельцы ООО "Содружество-Л" уступили свои доли первому зампредправления "Газбанка" Владимиру Семину. Затем Абдрашитов продал кинотеатр с землей племяннику Гакилова - Ринату Алееву за 155,2 млн руб. (рыночная стоимость активов составляет около 300 млн рублей). Причем суд не нашел доказательств оплаты со стороны покупателя. С 2015 г. Абдрашитов накопил долгов на 2 млрд руб., а имущество на момент сделки было обременено на 380 млн рублей.

В рамках дела о его банкротстве арбитражный суд признал недействительными сделки по продаже доли в ООО "Содружество-Л" и его активов.

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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Уберите уже его из города насовсем.

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