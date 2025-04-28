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В Самаре за 13 млн рублей снесут пять аварийных домов: список

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом ищет подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в трех районах города. На эти цели выделяют 13,79 млн рублей.

Победитель торгов определится после 13 мая. Он должен снести пять объектов капитального строительства: три — в Промышленном районе (ул. Калинина, 18, лит. 45; пер. Стационарный, 3, лит. 7; Томашевский тупик, 2, лит. 69) и по одному — в Куйбышевском (ул. Гаванская, 36, лит. А) и Красноглинском (пос. Мехзавод, квартал 1, дом № 2а, лит. Г) районах.

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