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"Домклик": выдачи ипотеки Сбера в марте выросли до 172 млрд рублей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аналитическом центре "Домклик" рассказали о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли в марте 2025 года. В этой части исследования эксперты описали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС).

"В марте мы зафиксировали значительное увеличение объёмов ипотечного кредитования. По итогам месяца Сбер выдал 172 млрд рублей, что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года. Кроме того, доля Сбера на рынке ипотеки достигла 68,7%.

Хотя доля льготных программ оставалась высокой (87%), к концу первого квартала мы также отметили рост выдач по рыночной ипотеке. За прошедший месяц банк выдал более 22,5 млрд рублей по базовой ипотеке, что выше значений февраля на 15%. Это связано в том числе со снижением ставок по рыночным ипотечным программам", — сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Доля первичного рынка в общем объёме выдач снизилась на 4 п. п., однако в абсолютных значениях сумма выданной ипотеки на первичное жилье выросла на 27% по сравнению с февралём 2025 года и составила 113,3 млрд. Высокая доля первичного рынка (66%) поддерживается за счёт действия льготных ипотечных программ.

Наибольший спрос на новостройки демонстрируют Республика Бурятия (81%), а также Чувашия, Архангельская область, Хабаровский край, Якутия и Рязанская область — в этих регионах доля "первички" составляет 80%. Высокая доля первичного рынка отмечена и в Приморском крае (79,5%).

По данным "Домклик", спрос на вторичное жильё растёт как в абсолютных, так и относительных значениях. По сравнению с февралём 2025 года объём ипотечных кредитов на приобретение вторичного жилья вырос на 62% и превысил 50 млрд руб. В относительном выражении доля вторичного рынка увеличилась на 5 п. п. и составила 30%.

Таким образом, в марте рост вторичного рынка продолжился, что переломило отрицательные тенденции. Напомним, что с октября 2024 года по январь 2025 года доля вторичного рынка стабильно сокращалась.

Наибольшая доля вторичных сделок отмечена в регионах с невысокими объёмами строительства. Как и в прошлом месяце регионами, лидирующими по доле ипотечных сделок на вторичном рынке, стали Чеченская Республика (79%), Томская область (68%) и Амурская область (55%).

Среди регионов с наибольшими объёмами ипотечных выдач (представлены на графике) сравнительно высокая доля ипотеки на вторичное жильё наблюдается в Республике Башкортостан (38%) и Тюменской области (37%).

Хотя доля ИЖС в общем объёме выдач не изменилась, в денежном выражении спрос на программу растёт (более 20% к прошлому месяцу).

Наибольший спрос на ИЖС по итогам марта зафиксирован в Астраханской области (8%), а также Якутии, Краснодарском крае и Башкортостане — по 6% соответственно.

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