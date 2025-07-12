В Самаре дерево упало на палатку, погибли два человека

В субботу, 12 июля, в Самарской области упавшее из-за ветра дерево убило людей. Об этом сообщил председатель регионального правительства Михаил Смирнов.

В Красноглинском районе ураганный ветер повалил дерево. Оно упало на палатку с отдыхающими, погибли два человека.

Также Михаил Смирнов рассказал, что на реке Большой Кинель в Похвистневском районе утонули двое молодых ребят.