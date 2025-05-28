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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Мэрия отменила приказ о приватизации части набережной

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок набережной на ул. Максима Горького, между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской, останется в собственности города. Департамент управления имуществом мэрии Самары издал приказ об отмене приватизации.

Фото: nspd.gov.ru

Участок, о котором идет речь, небольшой — всего 45 кв. метров. На нем расположено одноэтажное здание площадью 17,3 кв. Метра, которое занимает ресторан "Дача".

На протяжении нескольких лет объекты арендовало ООО "Компания по управлению недвижимостью "Владелец-3". Организация обратилась в мэрию с заявлением о приватизации участка и здания. Власти дали добро и издали соответствующие приказ в начале мая. В результате компания получила имущество всего за 1,25 млн рублей. При этом чиновники предоставили рассрочку на пять лет.

Такое решение вызвало недоумение у жителей. Они попросили мэрию объяснить его. Чиновники сослались на то, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при соблюдении определенных условии, что и было сделано.

Тем не менее, спустя две недели после объяснений депимущества отменил приказ. Причины такого решения в документе не указаны.

ООО "КПУН "Владелец-3" зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

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