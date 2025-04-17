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Приставы приостановили продажу Дома промышленности

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением судебного пристава приостановлен аукцион по продаже Дома промышленности в Самаре. Причину такого решения в региональном УФССП не пояснили, добавив, что для приостановления процедуры торгов есть ряд оснований.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Напомним, Дом промышленности с земельными участками выставили на продажу для погашения долгов футбольного клуба "Крылья Советов" перед структурой "Ростехнологий" - ООО "РТ-Капитал". Кредитная история спортивной организации открылась в 2011 г.: АО АКБ "Новикомбанк" предоставил ЗАО "ПФК "Крылья Советов" 979 млн рублей. Клуб должен был вернуть долг до 25 декабря 2015 года. Кредиты были обеспечены залогом - зданием Домпрома и земельными участками.

В конце 2016 г. право требования к "Крыльям Советов" перекупило у банка "РТ-Капитал". С 2019 г. компания судилась за передачу заложенного по кредитам имущества. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Дома промышленности в пользу "РТ-Капитал". Экспертиза оценила здание с землей в 319 млн рублей.

В начале января 2025 г. структура "Ростеха" направила в суд иск к "Крыльям Советов" о возврате 897 млн рублей. Тогда футбольный клуб начал погашать долг: перевел 100 млн руб. в качестве первого транша. Сообщалось, что всю задолженность планируется выплатить до конца 2025 года.

В марте Дом промышленности выставили на аукцион. Стартовая цена составила чуть более 319 млн рублей. Итоги конкурса предполагалось подвести 16 апреля, однако за день до того по решению судебных приставов организатор аукциона приостановил процедуру.

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