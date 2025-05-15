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В Самаре увеличили среднюю стоимость жилья

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков утвердил среднюю стоимость 1 кв. метра жилья на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Фото: Александра Ламзина

"Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год в размере 120 442 рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на приобретение жилья, единовременной социальной выплаты семьям, имеющим пять и более детей, на приобретение (строительство) жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", — говорится в постановлении.

Цифра соотносится с той, что региональное правительство утвердило для Самары в январе 2025 года. Для сравнения, в прошлом году показатель был 95 тыс. рублей. Посмотрите расценки по другим муниципалитетам.

Эксперты говорят, что существенное снижение цен на жилье в Самаре не ожидается, а вот рост стоимости 1 кв. м возможен. Причиной могут послужить удорожание рабочей силы и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. 

Гид потребителя

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