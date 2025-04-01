В Самаре за 130 млн рублей выставлен на продажу участок около Загородного парка

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В Самаре выставлен на продажу участок площадью 93 сотки по ул. Нoво-Caдовая, 162 А. Он находится в непосредственной близости от Загородного парка, в районе пересечения с ул. Потапова.