В Самаре за 130 млн рублей выставлен на продажу участок около Загородного парка

В Самаре выставлен на продажу участок площадью 93 сотки по ул. Нoво-Caдовая, 162 А. Он находится в непосредственной близости от Загородного парка, в районе пересечения с ул. Потапова.
Торги пройдут на "Единой электронной торговой площадке" (АО "ЕЭТП") 25 апреля. Заявки принимаются до 21 апреля.
Начальная минимальная цена объекта - 130 млн рублей.
Участок на торги выставил его собственник - Закрытый паевый инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный". Фонд находится в управлении ООО "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" и владеет несколькими крупными участками в Самарской области.
Разрешенное использование участка: многоквартирные дома свыше трех этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.