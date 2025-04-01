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В Самаре за 130 млн рублей выставлен на продажу участок около Загородного парка

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставлен на продажу участок площадью 93 сотки по ул. Нoво-Caдовая, 162 А. Он находится в непосредственной близости от Загородного парка, в районе пересечения с ул. Потапова.

Фото: nspd.gov.ru

Торги пройдут на "Единой электронной торговой площадке" (АО "ЕЭТП") 25 апреля. Заявки принимаются до 21 апреля.

Начальная минимальная цена объекта - 130 млн рублей.

Участок на торги выставил его собственник - Закрытый паевый инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный". Фонд находится в управлении ООО "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" и владеет несколькими крупными участками в Самарской области.

Разрешенное использование участка: многоквартирные дома свыше трех этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах.

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