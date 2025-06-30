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На Авито Путешествиях появился фильтр "бесконтактное заселение"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно исследованию сервиса для бронирования жилья Авито Путешествия, возможность бесконтактного заселения важна для 33% гостей посуточных квартир. Чтобы улучшить их пользовательский опыт, на платформе появился соответствующий фильтр. Теперь во время поиска можно оставить только квартиры с опцией бесконтактного заселения, сообщили в компании.

По популярности эта опция входит в топ-4 и уступает только фильтрам по количеству комнат, кроватей и цене. Фильтром уже активно пользуются: чаще всего, его применяют в Хабаровском крае, Северной Осетии и Омской области.

Среди регионов самая большая доля объектов с бесконтактным заселением на Авито Путешествиях: в Москве (84% от всех объектов в регионе), Ханты-Мансийском АО (80%), Бурятии (79%), Московской области (75%), Ямало-Ненецком АО (74%), Томской области (73%), Кабардино-Балкарии и Новосибирской области (по 72%).

"Мы продолжаем делать Авито Путешествия удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов. Фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны", — комментирует Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

Появление новых фильтров на Авито Путешествиях особенно актуально с учетом роста выбора на платформе. По сравнению с июнем 2024 года сервис предлагает на 32% больше доступных для аренды посуточных квартир: их количество уже превышает 400 тыс. объектов.

Топ-20 регионов по доле предложения с бесконтактным заселением России, данные Авито Путешествий за июнь 2025 года

регион

доля объектов с бесконтактным заселением

Москва

84%

Ханты-Мансийский АО

80%

Бурятия

79%

Московская область

75%

Ямало-Ненецкий АО

74%

Томская область

73%

Кабардино-Балкария

72%

Новосибирская область

72%

Удмуртия

72%

Тюменская область

71%

Ростовская область

71%

Калужская область

71%

Башкортостан

70%

Свердловская область

70%

Рязанская область

69%

Тульская область

68%

Пензенская область

68%

Воронежская область

68%

Санкт-Петербург

68%

Северная Осетия

68%

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