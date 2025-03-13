В Тольятти за 50 млн рублей продают кинотеатр "Сатурн"

В Тольятти выставили на продажу здание кинотеатра "Сатурн". Информация об этом размещена на сервисе "Авито". За объект площадью 4014.6 кв. метров, расположенный на ул. Революционной,9 в Автозаводском районе, планируют получить 50 млн рублей
В описании отмечается, что объект имеет три этажа и цоколь и находится на земельном участке площадью 8660 кв. м.
"Есть право собственности на здание и земельный участок. Категория земель — земли поселений, зона Ц-2", — пишут продавцы.
Объект был построен в 1972 году. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. Жители отмечают, что с тех пор, как здание оказалось в частной собственности, оно медленно приходит в упадок.
"Некогда крупнейший кинотеатр страны, памятник конструктивизма, сегодня представляет собой печальное зрелище. Здание ободранное и обшарпанное. Уникальная мозаика потихоньку осыпается, бетонные ступени крошатся. Даже камень, который для строительства везли со всего Советского Союза, лопается", - с грустью констатируют тольяттинцы в соцсетях.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.