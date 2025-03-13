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В Тольятти за 50 млн рублей продают кинотеатр "Сатурн"

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выставили на продажу здание кинотеатра "Сатурн". Информация об этом размещена на сервисе "Авито". За объект площадью 4014.6 кв. метров, расположенный на ул. Революционной,9 в Автозаводском районе, планируют получить 50 млн рублей

Фото: avito.ru

В описании отмечается, что объект имеет три этажа и цоколь и находится на земельном участке площадью 8660 кв. м.

"Есть право собственности на здание и земельный участок. Категория земель — земли поселений, зона Ц-2", — пишут продавцы.

Объект был построен в 1972 году. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. Жители отмечают, что с тех пор, как здание оказалось в частной собственности, оно медленно приходит в упадок.

"Некогда крупнейший кинотеатр страны, памятник конструктивизма, сегодня представляет собой печальное зрелище. Здание ободранное и обшарпанное. Уникальная мозаика потихоньку осыпается, бетонные ступени крошатся. Даже камень, который для строительства везли со всего Советского Союза, лопается", - с грустью констатируют тольяттинцы в соцсетях.

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