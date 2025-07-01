В малых городах России растут покупки первичной недвижимости и доля льготной ипотеки

Аналитики Домклик провели исследование ипотечного рынка в малых городах России (с населением до 50 тысяч человек) и выделили основные тренды.
Доля ипотечных кредитов с государственной поддержкой
С февраля 2025 года в целом по России ипотека с государственной поддержкой занимает более 80% от общего объема выдач. В мае в некоторых регионах значения приблизились к 90%, а в крупнейших городах: Москве и Санкт-Петербурге, находились на уровне 85,1% и 85,8% соответственно.
В малых городах ситуация динамично меняется. По данным Домклик, в прошедшем 2024 году на кредиты по программам с господдержкой пришлось только 48,6% от общего объема выданных средств. В 2025 году доля льготных кредитов выросла до 71,6%.
Рост можно объяснить тем, что самым популярным ипотечным продуктом с господдержкой в малых городах в 2024–2025 гг. стала семейная ипотека, на неё пришлось более 80% всех льготных кредитов. Именно в малых городах начиная с лета 2024 года она стала доступна для семей с детьми до 17 лет. Второй по объему выдач стала Дальневосточная и Арктическая ипотека (17,7%), на третьем месте — ИТ-ипотека (2%).
Доля новостроек в малых городах
В малых городах доля ипотечных кредитов с господдержкой ниже из-за невысокого числа вводимых в эксплуатацию новостроек, на которые в 2024 приходилось 18,1% от объема выданных ипотек. Наиболее популярной для покупки в кредит была загородная недвижимость. В данном типе населенных пунктов на неё было выдано 42,1% от объема кредитов, на вторичную недвижимость — 39,6%.
За неполный 2025 год ситуация с распределением по типу недвижимости изменилась. В 2 раза, до 44%, выросла доля первичной недвижимости. И на столько же снизилось ипотечное кредитование на покупку загородного жилья.
В 2025 году 70% от всего объема льготных ипотек приходится на 60 населенных пунктов. Среди них 7 курортных городов на черноморском и балтийском побережье: Судак, Алушта, Темрюк, Зеленоградск и др., а также 9 пригородов Москвы: Истра, Солнечногорск, Руза и др.
Сделки по покупке новостроек с привлечением льготных программ за неполное полугодие 2025 года были совершены только в 220 малых городах, 70% объема которых пришлось на 24 населенных пункта.
Методология
С января 2025 года аналитики оценивают востребованность программ с господдержкой по-другому: теперь они берут за основу данные по объему выделенных денег на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).
Для расчетов используются сведения по заключенным ипотечным сделкам Сбера за 2024 год и первую половину 2025 года.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.