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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В малых городах России растут покупки первичной недвижимости и доля льготной ипотеки

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Домклик провели исследование ипотечного рынка в малых городах России (с населением до 50 тысяч человек) и выделили основные тренды.

Доля ипотечных кредитов с государственной поддержкой

С февраля 2025 года в целом по России ипотека с государственной поддержкой занимает более 80% от общего объема выдач. В мае в некоторых регионах значения приблизились к 90%, а в крупнейших городах: Москве и Санкт-Петербурге, находились на уровне 85,1% и 85,8% соответственно.

В малых городах ситуация динамично меняется. По данным Домклик, в прошедшем 2024 году на кредиты по программам с господдержкой пришлось только 48,6% от общего объема выданных средств. В 2025 году доля льготных кредитов выросла до 71,6%.

Рост можно объяснить тем, что самым популярным ипотечным продуктом с господдержкой в малых городах в 2024–2025 гг. стала семейная ипотека, на неё пришлось более 80% всех льготных кредитов. Именно в малых городах начиная с лета 2024 года она стала доступна для семей с детьми до 17 лет. Второй по объему выдач стала Дальневосточная и Арктическая ипотека (17,7%), на третьем месте — ИТ-ипотека (2%).

Источник: Данные по ипотечным сделкам Сбера за 2024–2025 гг. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи).

Доля новостроек в малых городах

В малых городах доля ипотечных кредитов с господдержкой ниже из-за невысокого числа вводимых в эксплуатацию новостроек, на которые в 2024 приходилось 18,1% от объема выданных ипотек. Наиболее популярной для покупки в кредит была загородная недвижимость. В данном типе населенных пунктов на неё было выдано 42,1% от объема кредитов, на вторичную недвижимость — 39,6%.

За неполный 2025 год ситуация с распределением по типу недвижимости изменилась. В 2 раза, до 44%, выросла доля первичной недвижимости. И на столько же снизилось ипотечное кредитование на покупку загородного жилья.

Источник: Данные по ипотечным сделкам Сбера за 2024–2025 гг.

В 2025 году 70% от всего объема льготных ипотек приходится на 60 населенных пунктов. Среди них 7 курортных городов на черноморском и балтийском побережье: Судак, Алушта, Темрюк, Зеленоградск и др., а также 9 пригородов Москвы: Истра, Солнечногорск, Руза и др.

Сделки по покупке новостроек с привлечением льготных программ за неполное полугодие 2025 года были совершены только в 220 малых городах, 70% объема которых пришлось на 24 населенных пункта.

Методология

С января 2025 года аналитики оценивают востребованность программ с господдержкой по-другому: теперь они берут за основу данные по объему выделенных денег на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Для расчетов используются сведения по заключенным ипотечным сделкам Сбера за 2024 год и первую половину 2025 года.

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