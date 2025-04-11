Мэрия Новокуйбышевска продает здание вечерней школы

Администрация Новокуйбышевска выставила на продажу здание бывшей вечерней школы на ул. Киевской, 15а.
Трехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м и участок под ним 6,7 тыс. кв. м выставлены на торги по начальной цене в 32,6 млн рублей. Заявки принимаются до 12 мая.
В здании до 2008 г. находилось муниципальное вечернее общеобразовательное учреждение Центр образования г. Новокуйбышевска.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.