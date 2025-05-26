В "Домклик" оценили доходность долгосрочной и краткосрочной аренды

Сдача недвижимости в аренду — один из наиболее популярных способов приумножить свой доход. Аналитики "Домклик" решили сравнить доходность от посуточной и долгосрочной аренды с апреля 2024 года по апрель 2025 года в крупных российских городах. Для этого была сопоставлена доходность от типовой квартиры площадью 35 кв. м в российских городах, если бы она сдавалась посуточно или целый год. Посуточная аренда не предполагает занятости 365 дней в году, в отличие от долгосрочной, поэтому для каждого города было рассчитано фактическое количество месяцев, в которые квартира может быть занята.

В целом топ городов, где преимущество по доходности у краткосрочной аренды, представлен городами-миллионниками (помимо Санкт-Петербурга, Москвы и Казани) — Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Воронеж, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород. Кроме того, посуточная аренда предсказуемо прибыльнее в курортных городах Краснодарского края и Ставрополья (Сочи, Пятигорск), или туристических городах (Псков, Сергиев Посад).

Для оценки доходности посуточной аренды в год аналитики сначала рассчитали медианные ставки посуточной аренды в день по городам. Далее для расчета доходов от посуточной аренды для каждого города было рассчитано фактическое количество месяцев, в течение которых квартира может быть занята (в зависимости от туристической привлекательности и бизнесовой активности населенного пункта).

Доходность от сдачи квартиры в посуточную аренду считалась как медианная ставка аренды, умноженная на фактическое количество месяцев сдачи в году с учётом налога для самозанятых 4%.

Доходность по долгосрочной аренде считалась как средневзвешенная ставка аренды в месяц на апрель 2024 года, умноженная на 12 месяцев, с учётом налога 4%. Также в оценке доходности были учтены изменения стоимости самой квартиры как актива за год.