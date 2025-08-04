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ВТБ: в июле выдачи ипотеки в России выросли на 11%

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей.

Всего по итогам семи месяцев года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 трлн рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой — 83% в июле и 79% с начала года.

"Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объём выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Гид потребителя

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