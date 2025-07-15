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Образование Общество

В этом году в самарских вузах для участников СВО и их детей предусмотрено почти 1000 бюджетных мест

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарских вузах продолжается приемная кампания. Особое внимание — участникам СВО и их детям. Для них в этом году в рамках отдельной квоты предусмотрено 986 бюджетных мест. В прошлом году на льготных условиях в вузы региона поступили 258 абитуриентов этой категории.

Фото: "Волжская коммуна"

Ветеран специальной военной операции Евгений Курбангалеев — один из тех, кто буквально на днях получил диплом об окончании Самарского политеха по направлению "Строительство". Обучение Евгений начал еще до того, как добровольцем отправился защищать интересы страны в зону проведения спецоперации. После выполнения боевых задач решил завершить начатое. Получение высшего образования стало для него возможностью приобрести знания, необходимые для эффективной работы на благо региона. Герой посвятил себя развитию родного Большечерниговского района и сегодня трудится на посту заместителя руководителя в районном управлении по строительству и ЖКХ.

Самарский политех активно поддерживает участников СВО и их семьи, предоставляя им льготные условия при поступлении и обучении.

"Все федеральные вузы Министерства образования и науки РФ уделяют пристальное внимание участникам специальной военной операции, их детям и семьям. Для них выделена отдельная квота, позволяющая поступить на бюджетные места", — отметил первый проректор — проректор по воспитательной работе и развитию кадрового потенциала вуза Евгений Франк.

Квота для этой категории абитуриентов зафиксирована на уровне 10% от общего количества бюджетных мест. При этом важно отметить, с каждым годом число желающих учиться растет. Сегодня здесь обучается более 30 ветеранов СВО. Кроме того, учебное заведение обеспечивает гибкий график занятий, дистанционное обучение и индивидуальный подход, оказывает социальную и психологическую помощь.

Вуз одним из первых присоединился к региональной программе "Школа героев", созданной для участников СВО, которые хотят развиваться в сфере государственного и муниципального управления. Программа создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев".

Евгений Курбангалеев стал участником второго потока школы и высоко оценил поддержку преподавателей: "Некоторые педагоги выражали искреннюю благодарность и уважение. Учиться на заочном отделении непросто, но они делали все возможное: проводили дистанционные занятия, задерживались допоздна, чтобы объяснить материал".

Участники СВО и их дети имеют право на бюджетные места в рамках квоты по программам бакалавриата и специалитета. Подробная информация о количестве мест, условиях приема и необходимых документах размещена на официальных сайтах вузов Самарской области.

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