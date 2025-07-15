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Общество

Брендированный двухэтажный автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 июля, в рейс по знаковым местам Москвы отправился туристический автобус, на котором изображены главные достопримечательности и точки притяжения Самарской области.

Фото: Министерство туризма СО

На протяжении 30 дней автобус перевезет по маршруту более 40 тыс. туристов, курсируя по центру столицы, в том числе делая остановку на Красной площади. Общая длина маршрута составляет 24 км.

Цель рекламной кампании — показать жителям и гостям Москвы, что в Самарской области есть все для разнообразного отдыха: живописная Волга, старинные города, самобытная кухня, насыщенная экскурсионная программа. Кампания ориентирована на самую широкую аудиторию: от москвичей, семей с детьми и молодежи, предпочитающей активные путешествия и фестивали, до  иностранных туристов — гостей столицы России, только открывающих для себя нашу страну.

Задачи развития внутреннего туризма, продвижения туристического потенциала области на федеральном уровне, формирования единой туристической программы с инфраструктурным блоком обозначил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"В этом году мы проведем масштабную рекламную кампанию, главная цель которой — обратить внимание жителей и гостей столицы и других крупных городов на Самарскую область. Уверена, что яркий автобус не останется незамеченным, и число желающих посетить наш регион значительно увеличится. Ежегодно, совместно с бизнесом, мы увеличиваем число гостиниц и загородных комплексов, совершенствуем туристические маршруты и клиентский сервис. И приглашаем всех к нам, побывать на волжских берегах и ощутить гостеприимство Самарской области", — подчеркнула министр туризма Екатерина Матвеева.

Автобус с изображением достопримечательностей Самарской области будет курсировать по центру Москвы семь дней в неделю, с 10:00 до 18:00.

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