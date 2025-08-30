16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Недвижимость предложила арендаторам в числе первых звонить собственникам Авито объясняет, зачем считать стоимость ремонта квартиры до покупки недвижимости Авито Путешествия запустили гибкий поиск жилья для путешествия Квартира с историей: с чем могут столкнуться покупатели вторички и как защититься от рисков "Авито Недвижимость": доля сделок с ипотекой на первичном рынке почти в 2,5 раза выше, чем на вторичном

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Недвижимость предложила арендаторам в числе первых звонить собственникам

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Онлайн-платформа запустила по всей России платную функцию "Ранний доступ к контактам" для рынка долгосрочной аренды. За 129 рублей потенциальные арендаторы могут связаться с владельцем квартиры в первые 4 часа после публикации объявления, чтобы опередить других претендентов и повысить свои шансы на аренду.

Новый инструмент позволяет самым заинтересованным арендаторам в числе первых связаться с собственником. Это увеличивает их шансы снять подходящее жилье в условиях высокого спроса. Владельцы недвижимости, в свою очередь, получают отклики от мотивированных клиентов и могут быстрее закрыть сделку.

Функция доступна для объявлений без агентской комиссии, то есть для объектов, которые сдают в аренду сами собственники. Для владельцев жилья услуга бесплатна и подключается автоматически при публикации объявления.

Как работает сервис

Потенциальный арендатор, желающий получить преимущество, может найти такие "горячие" объявления двумя способами: выбрать соответствующий фильтр на платформе или просто найти подобные объекты самостоятельно в поисковой выдаче на платформе. Когда пользователь нажимает в таком объявлении кнопку "Показать телефон" или "Написать сообщение", перед ним появляется всплывающее окно. В нем указано, сколько времени осталось до момента, когда контакты станут доступны всем, и предлагается оплатить услугу "Раннего доступа" за 129 рублей. После успешной оплаты пользователь может связаться с собственниками, чтобы обсудить просмотр. Через четыре часа с момента публикации объявления контакты становятся доступными для всех желающих.

"Новая функция призвана улучшить пользовательский путь арендаторов, которые смогут в числе первых связаться с собственником понравившейся квартиры. Результаты тестов показывают, что в подавляющих случаях услугой пользуются частные арендаторы, а не профессиональные агенты по недвижимости, поэтому собственники будут получать целевые звонки напрямую от потенциальных жильцов. Сегодня функция раннего доступа не имеет аналогов в стране, и мы видим большой потенциал в ее развитии на высококонкурентном рынке", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Безопасность и развитие

Для защиты приватности собственников на платформе продолжает действовать сервис "Защита номера", который скрывает реальный номер телефона, заменяя его временным. Звонки и сообщения при этом переадресуются владельцу.

В будущем "Авито Недвижимость" планирует развивать сервис, добавив такие возможности, как раннее информирование о новых объектах и гарантия возврата средств, если собственник не ответит в оговоренное время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31