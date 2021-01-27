В Самаре за 130 млн руб. продается "вилла" вдовы двух лидеров ОПГ "Законовские"

В Самаре на продажу выставлен дом вдовы двух бывших лидеров так называемого ОПГ "Законовские". Коттедж недалеко от Волги на 7-й просеке с бассейном, SPA и шубохранилищами оценен в 130 млн рублей.

Объявление о продаже дома площадью 642 кв. м на участке в 33,5 сотки на 7-й просеке опубликовано на Avito. По размещенным фотографиям с помощью сервиса Гугл.Панорамы удалось установить его месторасположение, а с помощью Публичной кадастровой карты - кадастровый номер. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) указывается, что собственником участка выступает Марина Вячеславовна Рыжова.

По данным ИАС Seldon.Basis, в стране зарегистрирована одна предпринимательница с такими ФИО - у нее самарский ИНН, по которому можно узнать, что ранее женщина носила фамилию Законова.

Источник Волга Ньюс, осведомленный о деятельности "Законовских", подтвердил, что речь в объявлении идет об усадьбе вдовы создателя ОПГ Александра Законова (после убийства Законова группировку возглавил его охранник Алексей Рыжов, женившийся на вдове).

Членов ОПГ "Законовские" подозревают в девяти убийствах и похищении человека Предполагаемых членов группировки "Законовские" подозревают в нескольких тяжких преступлениях. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов.

Дом был построен в 2015 г. по проекту самарских архитекторов Виталия Самогорова, Валентина Пастушенко и Ольги Рыбачевой. Проект попал в шорт-лист общероссийской премии в области деревянной архитектуры АРХИWOOD в номинации "Дерево в отделке".

В объявлении о продаже сообщается, что коттедж "выполнен в модерн стиле". В доме есть 25-метровый бассейн, спортивная зона, косметологический кабинет, кинотеатр, крытая терраса, гардеробные комнаты с холодильным генератором для хранения меховых изделий. На территории также находится отдельно стоящий двухэтажный дом. Общая площадь комплекса - почти 1 тыс. метров.

Еще в одном объявлении объект позиционируется как "вилла класса люкс на берегу Волги рядом с живописным парком санатория, с благоустроенным пляжем, пристанью для яхт и катеров, в окружении красивых вилл и вековых деревьев хвойных пород".

Возможно, вся эта роскошь в условиях прессинга в отношении "Законовских" со стороны силовиков оказалась собственнице не по карману. Так, в объявлениях указывается, что часть помещений требует отделки, а в выписке из ЕГРН содержится информация о двух арестах, наложенных на участок судебными приставами в ноябре прошлого года из-за долгов по административным штрафам и налогам.