Житель Сергиевска хранил коноплю "для себя", но все равно стал фигурантом уголовного дела

В Сергиевском районе 42-летний судимый житель хранил дома 390 гр конопли. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта в значительном размере).

Мужчина пояснил полицейским, что растение несколько месяцев назад собрал на участке вблизи реки Сок и хранил для личного употребления.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают работу по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленника.