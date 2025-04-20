Житель Сергиевска хранил коноплю "для себя", но все равно стал фигурантом уголовного дела

В Сергиевском районе 42-летний судимый житель хранил дома 390 гр конопли. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта в значительном размере).
Мужчина пояснил полицейским, что растение несколько месяцев назад собрал на участке вблизи реки Сок и хранил для личного употребления.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают работу по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленника.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы