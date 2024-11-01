Перевод самарских МКД на новую систему оплату вывоза мусора отложили

На перевод жителей многоквартирных домов (МКД)в городах Самарской области на новую систему расчета оплаты услуги по вывозу мусора требуется время. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил на брифинге глава регионального правительства Михаил Смирнов.
Переход на новую систему инициировал губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стало недовольство жителей городов. И для индивидуальных, и для многоквартирных домов расчет оплаты вели, исходя из площади жилья. Это многие называли несправедливым. Поэтому глава региона принял решение, что расчет нужно вести, исходя из количества проживающих.
С 1 сентября на новую систему перешли жители индивидуальных домов. Посмотрите формулу расчета.
Жителей МКД планировали перевести на новую систему в конце октября. Однако это не случилось. По словам главы правительства, причина — объективная.
"По МКД решение будет принято, когда мы сформируем рабочую схему учета граждан, проживающих в квартирах. Это необходимо, чтобы избежать недовольство граждан при переходе на новую систему. Ведь адекватно определить число жильцов — не такая простая задача. Особенно — в многоквартирных домах. Число жильцов там меняется гораздо чаще, чем в индивидуальных домах", — пояснил Михаил Смирнов.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.