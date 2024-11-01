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ЖКХ и благоустройство Общество

Перевод самарских МКД на новую систему оплату вывоза мусора отложили

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На перевод жителей многоквартирных домов (МКД)в городах Самарской области на новую систему расчета оплаты услуги по вывозу мусора требуется время. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил на брифинге глава регионального правительства Михаил Смирнов.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Переход на новую систему инициировал губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стало недовольство жителей городов. И для индивидуальных, и для многоквартирных домов расчет оплаты вели, исходя из площади жилья. Это многие называли несправедливым. Поэтому глава региона принял решение, что расчет нужно вести, исходя из количества проживающих.

С 1 сентября на новую систему перешли жители индивидуальных домов. Посмотрите формулу расчета.

Жителей МКД планировали перевести на новую систему в конце октября. Однако это не случилось. По словам главы правительства, причина — объективная.

"По МКД решение будет принято, когда мы сформируем рабочую схему учета граждан, проживающих в квартирах. Это необходимо, чтобы избежать недовольство граждан при переходе на новую систему. Ведь адекватно определить число жильцов — не такая простая задача. Особенно — в многоквартирных домах. Число жильцов там меняется гораздо чаще, чем в индивидуальных домах", — пояснил Михаил Смирнов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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