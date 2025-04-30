На набережной областной столицы энергетики "Т Плюс" высадили розы в честь юбилея Самарской ГРЭС

Сотрудники "Т Плюс" высадили розарий в честь 125-летия старейшей электростанции Поволжья — Самарской ГРЭС. Ровно 125 роз различных сортов украсили набережную Волги на Чкаловском спуске в Самаре. В мероприятии приняли участие сотрудники энергокомпании, гости из других регионов "Т Плюс" и ветераны отрасли.
"В честь юбилея Самарской ГРЭС мы посадили этот символический розарий из 125 кустов роз. Именно благодаря своей богатой истории электростанция давно стала местом притяжения туристов — побывать в Самаре и не потереть нос "Кошке на батарее", значит, не ухватить частичку удачи и домашнего благополучия! Теперь о значимости старейшего энергообъекта Поволжья жителям города будут напоминать мемориальная табличка и прекрасные цветы", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Самарская ГРЭС дала первые киловатты в 1900 году и с тех пор вместе с городом пережила и бурное развитие промышленности, и тяжелые годы Великой Отечественной войны, и послевоенное восстановление, и многое другое. Сегодня, несмотря на солидный возраст, Самарская ГРЭС остается незаменимым источником тепловой и электрической энергии для жителей и организаций исторического центра города.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!